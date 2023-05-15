Трое подростков с гвоздодером за деньги устроили диверсию в Новосибирске SHOT: троих подростков задержали за поджог релейных шкафов в Новосибирске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Новосибирске задержали троих подростков, которые 23 апреля подожгли релейные шкафы на перегоне станций Сеятель — Бердск в Советском районе, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, за диверсию им заплатили десять тысяч рублей на всех. В отношении подростков заведено уголовное дело.

SHOT пишет, что 17-летние друзья вскрыли релейные шкафы с помощью гвоздодера и гаечного ключа, а потом облили металлические конструкции легковоспламеняющейся жидкостью. По словам одного из задержанных, в соцсетях ему предложили подработку. Друзья сняли горящие шкафы на видео, отчитались перед заказчиками и получили десять тысяч рублей.

Ранее в Челябинской области задержали троих человек после попытки диверсии на железной дороге на перегоне Супряк — Цемзавод. Диверсанты взломали два релейных шкафа на перегоне, а затем подожгли их. Нарушений в движении поездов инцидент за собой не повлек. На месте преступления обнаружили черную балаклаву.

До этого неизвестные подожгли релейный шкаф на станции Кондакопшино в Санкт-Петербурге. При осмотре места обнаружили отогнутую дверь и следы копоти внутри, также нашли бутылку с горючей жидкостью. Движение поездов нарушено не было.