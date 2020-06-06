Трое 90-летних пациентов вылечились от COVID-19 в Тверской области

https://static.news.ru/photo/fbe6dd64-a7d8-11ea-8190-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Тверской области от коронавируса вылечились 90-летний мужчина и две женщины в возрасте 92 лет. Об этом рассказали в правительстве региона.

В администрации отметили, что самыми возрастными пациентами из числа выздоровевших стали жители Твери, Удомли и Конаковского района.

Всего в области на сегодняшний день подтверждено 1962 случая COVID-19. Среди заболевших доля лиц старше 65 лет составляет около 25%.

За последние сутки выявлено 87 новых случаев заражения. Выздоровели 77 пациентов. За время пандемии в регионе скончался 41 человек, сообщается на сайте правительства.

Ранее NEWS.ru писал, что в Калмыкии самой возрастной пациенткой, вылечившейся от COVID-19, стала 90-летняя женщина. В больницу она попала накануне своего юбилея. В какой-то момент её состояние ухудшилось настолько, что она была переведена в реанимацию, но затем пенсионерке стало лучше.

В России, согласно последним данным, выявлено 458,6 тысячи случаев заражения. Выздоровели 221,3 тысячи человек, 5,7 тысячи умерли. В Москве 193 тысяча заболевших, более 100 тысяч выздоровели, 2,8 тысячи скончались.

В мире насчитывается более 6,7 млн инфицированных COVID-19, свыше 394 тысяч погибли, более 2,8 млн выздоровели.