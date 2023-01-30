Kub Mash: машина полицейского сбила пешехода под Краснодаром Kub Mash: машина замначальника отдела полиции Усть-Лабинска сбила пешехода

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Telegram-канал Kub Mash пишет, что в Краснодарском крае автомобиль, принадлежащий предположительно заместителю начальника отдела полиции Усть-Лабинска, сбил на «зебре» местного жителя. По информации канала, пострадавшего госпитализировали в местную больницу.

Вчера ночью «Киа-Рио» мчала в сторону перекрёстка улиц Вольной и Карла Либкнехта. В этот момент по зебре шёл мужчина. Машина протаранила пешехода — 60-летнего Виталия — и поехала дальше, — говорится в публикации Kub Mash.

Кто находился за рулем автомобиля, не сообщается. Официального подтверждения этой информации не поступало.

Ранее Telegram-канал Kub Mash сообщил, что в Краснодаре местного 61-летнего жителя доставили в реанимацию спустя два часа после того, как он случайно выстрелил себе в грудь, когда чистил ружье. Мужчина пояснил, что не хотел тревожить из-за этого родственников.