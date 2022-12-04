ТАСС: ВСУ обстреляли жилые кварталы в центре Донецка

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Воронка от снаряда после обстрела со стороны ВСУ в Ворошиловском районе

Корреспондент ТАСС заявляет, что украинские военные нанесли удары по жилым кварталам в Ворошиловском районе Донецка. По его словам, как минимум три удара были зафиксированы в районе улиц Университетская и Щорса в центре города. О жертвах и пострадавших сотрудник агентства не говорит.

В качестве подтверждения слов, которые озвучил корреспондент ТАСС, приводится сводка представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК). По данным организации, 4 декабря в 16:05 по Ворошиловскому району Донецка со стороны Украины было запущено шесть ракет калибра 155 мм, в 16:36 были отправлены две ракеты из БМ-21 «Град».

27 ноября представительство ДНР в СЦКК сообщало, что Вооруженные силы Украины обстреляли центр Донецка. В ведомстве отметили, что насчитывается как минимум шесть прилетов, есть попадание в крышу жилого дома. Информация о пострадавших уточняется.

В представительстве ДНР в СЦКК добавили, что за час ВСУ пять раз обстреляли Донецк, выпустив по городу 27 снарядов «натовского» калибра 155 мм. В органе отметили, что в 12:33 украинские войска выпустили еще пять снарядов калибра 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, в 12:35 — четыре снаряда того же калибра по Куйбышевскому и Кировскому районам города. По данным СЦКК, кроме Донецка, ВСУ обстреляли Новоселовку, Гольмовский, Макеевку и Горловку.