Число погибших при взрыве дома в Новосибирске выросло до двух

Фото: Владимир Николаев/РИА Новости

Число погибших в результате взрыва газа в пятиэтажном жилом доме выросло до двух, сообщает ТАСС со ссылкой на медицинские службы города. Ранее в МЧС заявляли, что одного человека, числившегося погибшим, удалось спасти.

По последним данным, два человека погибли, — сказал собеседник агентства.

Как рассказал журналистам мэр Новосибирска Анатолий Локоть, судьба 11 жителей дома до сих пор неизвестна, они по-прежнему не выходят на связь. Еще 11 человек при взрыве получили ранения, они находятся в больницах.

В доме прописаны 117 человек, но есть нюансы, некоторые квартиры сдаются в аренду. Продолжается работа по телефонному обзвону, пока судьба 11 человек неясна. 11 находятся в больницах, — уточнил Локоть.

Взрыв произошел утром 9 февраля на улице Линейной. В Следственном комитете заявили, что после взрыва газа в жилом пятиэтажном доме областного центра обрушились два подъезда. СК возбудил дело о небезопасных услугах после обрушения части пятиэтажного дома. Мэр Новосибирска Анатолий Локоть уточнил, что дом обесточен, газ отключен.

Ранее стало известно, что число погибших при взрыве газа в пятиэтажном доме в Ефремове в Тульской области выросло до восьми человек. ЧП в Ефремове произошло 7 февраля. В МЧС сообщили, что спасательные работы продолжались всю ночь, к утру 8 февраля было разобрано 40 из 80 кубометров завалов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.