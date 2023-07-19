Таксист помог задержать извращенца, пристававшего к школьнице в Омске

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Омске таксист помог задержать 57-летнего извращенца, пристававшего к 12-летней девочке на улице, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в силовых структурах. По словам собеседника, мужчина снял штаны и продемонстрировал несовершеннолетней гениталии. Мать ребенка сначала обратилась к сотрудникам ГИБДД, но те отказались помочь, «сославшись на занятость». Тогда она остановила таксиста, который помог догнать и скрутить подозреваемого. Его поместили в СИЗО на два месяца.

Девочка убежала домой и все рассказала маме, которая сразу вышла на улицу, увидела его и начала за ним гоняться. На улице Красных Зорь женщина наткнулась на автомобиль ГИБДД и попросила помочь ей задержать мужчину. Сотрудники отказались, сославшись на занятость. Тогда она остановила таксиста-частника и уже вместе с ним догнала этого мужчину. Водитель его скрутил и доставил в полицию, — передает РИА Новости..

Ранее сообщалось, что в подмосковном Егорьевске с прошлого лета орудовал серийный педофил. Он надругался как минимум над четырьмя детьми. По словам пострадавших, насильнику на вид около 40 лет, у него короткая прическа и бородка, рост составляет около 180 сантиметров. Дети рассказывали, что мужчина представлялся Сашей и ездил на черном мотоцикле, которым хвастался перед ними.

24 июня в Егорьевске полицейские задержали 46-летего мужчину, подозреваемого в преступлениях против половой неприкосновенности как минимум пяти несовершеннолетних, сообщили в ГСУ СК России по Московской области. Силовики провели обыски в квартире и в машине подозреваемого. Также был изъят мотоцикл, на котором передвигался мужчина.