Связанную с Пригожиным компанию «Конкорд» возглавил частный детектив

Фото: Лев Бородин/ТАСС

Евгений Пригожин

Гендиректором связанных с покойным бизнесменом Евгением Пригожиным компаний «Конкорд кейтеринг» и «Конкорд менеджмент и консалтинг» стал частный детектив из Санкт-Петербурга Владислав Писаренок, сообщает MK.RU со ссылкой на данные «СПАРК-Интерфакса». Ранее он числился заместителем генерального директора агентства «Ваш Детектив».

Доверительным управляющим в компаниях с конца ноября значился сын Пригожина Павел. Управление перешло ему по праву наследования.

Самолет связанного с ЧВК «Вагнер» предпринимателя Евгения Пригожина Embraer Legacy потерпел крушение в Тверской области 23 августа. По данным Росавиации, помимо бизнесмена на борту также находились командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин, заместитель по вопросам безопасности Валерий Чекалов и предполагаемые телохранители Пригожина.

1 октября в Сети опубликовали завещание Пригожина, где говорится, что все имущество он оставил своему сыну Павлу. Супруга бизнесмена ничего не получила, потому что Пригожин переписал на нее часть своего имущества еще до своей гибели.

В тот же день Павел Пригожин и мать погибшего Виолетта Пригожина посетили могилу предпринимателя. Они пришли на Пороховское кладбище в Санкт-Петербурге, так как прошло 40 дней с момента гибели Евгения Пригожина.