Священник из Барнаула поздравил Илона Маска с запуском космического корабля

https://static.news.ru/photo/bad5d706-dd6d-11ea-95cc-fa163e074e61_660.jpg Александр Микушин Фото: Александр Микушин/vk.com

Священник из Барнаула Александр Микушин поздравил генерального директора компании SpaceX Илона Маска с запуском нового космического корабля и попросил научить российских специалистов строить ракеты.

По словам Микушина, Маск уверенно добивается своих целей.

Мне нравится его настойчивость, его принципиальность. Мне нравится то, что он не боится осуждений и стремится вперёд. Дай Бог, чтоб у каждого была такая настойчивость и желание чего-то достичь, — отметил священник, слова которого приводит «360».

Также в своём поздравлении Микушин пригласил Маска в Барнаул. Тем не менее американский предприниматель пока не ответил на приглашение.

Ранее NEWS.ru писал, что Маск отреагировал на призыв пользователя Twitter, который просил помочь белорусам в связи с жёсткими действиями силовиков в ответ на мирные протесты. Американский предприниматель спросил, каким образом он может оказать помощь.

В ответ люди попросили его привлечь внимание общественности к ситуации в Белоруссии, оказать финансовую помощь, а также использовать спутники Starlink для обеспечения устойчивого доступа в Интернет на территории республики.