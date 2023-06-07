Свердловский мэр объяснил, зачем покупает «диско-КамАЗ» за 19 млн рублей Мэр Серова заявил, что купит «диско-КамАЗ» за 19 млн рублей для развлечения местных жителей

Фото: vk.com/vvsizikov

Мэр города Серова Свердловской области Василий Сизиков

Мэр города Серова Свердловской области Василий Сизиков разместил в интернете заявку на приобретение «диско-КамАза» стоимостью 19 млн рублей. В беседе с «Подъемом» он рассказал, что на нем можно будет давать концерт для жителей округа. Градоначальник посетовал на то, что в районе практически полностью отсутствуют клубы и Дома культуры, а до самого Серова людям далеко ездить.

Благодаря многофункциональному центру (МФЦ) концертные программы, фильмы дети и взрослые, проживающие в сельских территориях, могут посмотреть на месте, без выезда в город. <...> Для Серовского городского округа использование МФЦ актуально из-за большого количества сельских территорий и отдаленных районов, в которых нет стационарных клубов и Домов культуры. КамАЗ позволит в любое время года доехать по дорогам с различным видом покрытия до удаленных населенных пунктов, — подчеркнул Сизиков.

Он также добавил, что посещение всех мероприятий, которые будут проводиться в «диско-КамАЗе», будет бесплатным.

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