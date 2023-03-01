Власти Петербурга объяснили покупку золоченых икорниц на деньги государства «Подъём»: власти Петербурга закупили дорогие сувениры в качестве подарков гостям из других стран

Фото: оptzlatoust.ru

Власти Санкт-Петербурга закупили изысканные сувениры на средства из госбюджета для того, чтобы вручить их в качестве подарков партнерам и гостям из других государств, сообщила изданию «Подъём» пресс-служба комитета по внешним связям. В числе таких подарков значатся гербовые ручки, визитницы с видами города, малахитовые четки, золоченые икорницы и другие. В пресс-службе подчеркнули, что вручение подарков массового производства идет вразрез протокольным правилам и может поставить под удар престиж Северной столицы, а «художественная и коммерческая ценность подарка обычно отражает как уровень отношения к представителю одаряемого государства, так и уровень благосостояния государства-дарителя».

Из соображений недопустимости нанесения обиды гостям вследствие нарушения протокольных правил и умаления престижа Санкт-Петербурга, представляется не целесообразным производить закупки сувенирных товаров массового производства, представленных в розничной торговой сети, для использования их в качестве памятных подарков, вручаемых от имени правительства Санкт-Петербурга, — говорится в сообщении.

В комитете указали, что товары, о которых идет речь являются произведением декоративно-прикладного искусства, и это эксклюзивные авторские работы, выполненные вручную, которые «в полной мере отражают дух и стиль Санкт-Петербурга».

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила сенаторам обратиться в правительство с предложением наложить мораторий на действие закона о госзакупках до завершения специальной военной операции на Украине. По ее словам, это позволит регионам быстрее принимать решения по строительству инфраструктуры, а также социальных и иных объектов.