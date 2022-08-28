Суд снял обвинения в дискредитации ВС РФ с жительницы Анапы

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Суд в Анапе оправдал женщину, которую соседки обвинили в «дискредитации армии» из-за шумной калитки, передает издание «Подъём». Асию Шарафутдинову 3 июля ее обвинили в том, что 22 июня она оскорбила военнослужащих, их семьи и осудила военную спецоперацию на Украине.

В июне женщина на собрании жильцов выступила против самовольной установки калитки, прилегающей к ее участку, на территории военного городка. Ее соседки вступили с ней в словесную перепалку, аргументируя свою позицию тем, что «это земля министерства обороны», сами они — жены военных, и их мужья «прикрывают ваши **** на Украине».

Суд установил, что в конфликте с жильцами военного городка Шарафутдинова вообще не говорила ничего об армии РФ, семьях военнослужащих и спецоперации на Украине, а ссора имела исключительно бытовой характер. В связи с этим суд прекратил производство по делу «за отсутствием состава административного правонарушения»

Ранее Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях ВС РФ. Он размещал на своей странице в соцсетях недостоверные сведения о ходе спецоперации на Украине, указывая на некомпетентность вооруженных сил и высказывая оскорбления в адрес российских военных.