В Сочи военного пенсионера осудили за фейки об армии Суд в Сочи оштрафовал военного пенсионера на три миллиона рублей за фейки о ВС России

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Центральный районный суд Сочи оштрафовал военного пенсионера Евгения Золотова на три миллиона рублей за размещение в соцсетях ложной информации о действиях Вооруженных сил России, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края. Отмечается, что подсудимый размещал на своей странице в соцсетях недостоверные сведения о ходе спецоперации на Украине, указывая на некомпетентность ВС и высказывая оскорбления в адрес российских военных.

Рассмотрев материалы дела, суд признал его виновным. При назначении наказания суд учел смягчающие обстоятельства — наличие на иждивении детей, признание вины, раскаяние в содеянном, активное способствование расследованию преступления, положительные характеристики, а также то, что Золотов является военным пенсионером по выслуге лет. Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 3 000 000 (трех миллионов) рублей, — говорится в сообщении.

На столичного муниципального депутата Константина Янкаускаса завели административное дело о дискредитации ВС РФ. Причиной для разбирательств стала его публикация во «ВКонтакте», в которой Янкаускас процитировал молитву папы римского о прекращении военного конфликта на Украине.

Ранее руководитель Международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков сообщил, что Советский районный суд Уфы признал лидера группы «ДДТ» Юрия Шевчука виновным в публичной дискредитации российской армии. Ему назначили административный штраф в размере 50 тысяч рублей.