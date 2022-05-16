«Сапсаны» и «Ласточки» отремонтируют оборудованием Siemens РЖД передали оборудование Siemens для ремонта высокоскоростных поездов

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Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области передал ОАО «Российские железные дороги» оборудование Siemens, необходимое для ремонта скоростных поездов «Сапсан» и «Ласточка», в качестве обеспечительной меры по иску. Текст судебного определения опубликован в системе КАД «Арбитр». В обоснование заявления РЖД указало, что в случае изъятия оборудования оно окажется на территории Германии и его возврат будет невозможен.

Передать ОАО «РЖД» для хранения и использования специальных инструментов, измерительного оборудования, запасных частей, а также других материалов и оборудования, необходимого для исполнения договора от 20 апреля 2007 года, — говорится в тексте определения.

Ранее представители Siemens заявили об уходе с российского рынка из-за событий на Украине и новых санкций Евросоюза против РФ, которые могут сказаться на операционной деятельности компании. Концерн уже начал процедуру прекращения производственной и операционной деятельности. После этого стало известно, что обслуживать высокоскоростные поезда «Сапсан» и «Ласточка» в соответствии с законодательством впоследствии продолжит сам российский железнодорожный холдинг.