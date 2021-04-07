Студентов СахГУ расселят в отелях после смертей в общежитии

https://static.news.ru/photo/ce8c864e-9818-11eb-aa5f-96000091f725_660.jpg Фото: MOD Russia/Global Look Press

Студенты Сахалинского государственного университета, отправленные на дистанционное обучение из-за ЧП со смертельными исходами в общежитии, будут расселены по отелям и хостелам острова.

Об этом сообщается на сайте губернатора и правительства Сахалинской области.

Правительство помогло с размещением ребят в областных социальных учреждениях. Распорядился помочь университету возобновить очный формат учёбы, — приводит пресс-служба слова губернатора области Валерия Лимаренко.

Глава региона отметил, что решение о расселении студентов временное. Сейчас правительство Сахалинской области, СахГУ и Минобрнауки РФ прорабатывают вопрос о создании студенческого городка. Построить для 1,5 тысячи человек планируется три корпуса площадью 30 тысяч кв. м.

Ранее NEWS.ru сообщал, что два студента СахГУ найдены мёртвыми в общежитии утром 26 марта. Предварительной причиной смерти молодых людей 18 и 19 лет является электротравма. К трагедии привела неправильная установка электроводонагревателя. По факту смерти студентов было возбуждено уголовное дело.