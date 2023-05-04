Студент задержан в Ленобласти за половую связь с ребенком В Ленобласти против студента завели уголовное дело из-за половой связи с 13-летней девочкой

Фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

В Ленинградской области против 19-летнего студента возбудили уголовное дело по факту полового сношения с лицом, не достигшим 16-летнего возраста, сообщили «Невским Новостям» в правоохранительных органах. Уточняется, что связь была по обоюдному согласию, обвиняемый задержан и находится под подпиской о невыезде.

Как пишет издание, 3 мая в полицию поступило заявление о 13-летней девочке, которая днем ранее ушла из дома и вовремя не вернулась. Заявитель указал, что несовершеннолетняя находится в поселке Никольский Подпорожского района Ленобласти. Стражи порядка приехали по указанному адресу, где задержали студента.

Следствием было установлено, что с конца апреля по начало мая задержанный вступал в половую связь с несовершеннолетней не менее трех раз с ее согласия. Студенту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Ранее в Екатеринбурге завели уголовное дело о халатности на директора школы, где ученики насиловали 12-летнего мальчика. Руководитель находится в статусе подозреваемой, на данный момент речи о лишении свободы не идет. В совершении преступления подозреваются двое подростков 15 и 16 лет, они отправлены в колонию для несовершеннолетних.