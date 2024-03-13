Стриптизер в военной форме станцевал для женщин, попал на видео и в скандал В Ставрополе стриптизер в военной форме станцевал для женщин в честь 8 Марта

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Ставропольский стриптизер исполнил праздничный танец накануне 8 Марта в военной форме, передает Telegram-канал «Блокнот Ставрополь». Он опубликовал соответствующее видео, а также комментарий оскорбленного бойца ВС России.

На видео голый танцор в одном берете кружит вокруг женщины, сидящей на стуле. Стриптизер приобнимет зрительницу и просит ее положить руки на свои ягодицы. Все происходящее сопровождается веселым смехом присутствующих в клубе.

По данным канала, на представлении присутствовал мужчина, проходивший военную службу. Увиденное его крайне возмутило.

В то время, когда наши воины защищают Родину, отдают свои жизни за свободу и независимость государства, какое-то животное в одном из ночных увеселительных заведений, развлекая пьяную толпу, танцует с голыми булками в военном головном уборе — берете — с символом вооруженных сил России в виде орла, — вознегодовал гость клуба.

Ранее полиция Белгородской области приступила к проверке кафе в городе Валуйки, где в День защитника Отечества состоялось представление со стриптизом. Местные жители пожаловались на заведение, рассказав о «непристойных» вечеринках.

На ситуацию также отреагировал глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов. Он назвал произошедшее вызовом моральным ценностям общества во время СВО. По словам Дыбова, власти направили обращение в надзорные органы.