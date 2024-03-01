В кафе «позитивно» отпраздновали 23 Февраля и привлекли внимание полиции Белгородская полиция проверяет кафе в Валуйках после стриптиза на 23 Февраля

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Полиция Белгородской области приступила к проверке кафе в городе Валуйки, где в День защитника Отечества состоялось представление со стриптизом, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное УМВД. По данным агентства, местные жители пожаловались на заведение, рассказав о «непристойных» вечеринках.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту, — сообщила пресс-служба ведомства.

На ситуацию также отреагировал глава администрации Валуйского округа Алексей Дыбов. Он назвал произошедшее вызовом моральным ценностям общества во время СВО. По словам Дыбова, власти уже направили обращение в надзорные органы.

Представительница кафе в разговоре с журналистами в свою очередь признала, что на мероприятие пригласили стриптизерш, но гости, по ее словам, были этому очень рады. Она подчеркнула, что не понимает, почему к кафе появились претензии у полиции.

Люди были рады, все было позитивно, хорошо. Сейчас что происходит, я не понимаю, отчего. Мы никому плохо не сделали. Делали все официально — праздник, — сказала она.

Ранее полиция Красноярска нагрянула в бар «Элтон», где в День защитника Отечества выступали мужчины, накрашенные и одетые как женщины. На мероприятие пожаловалась глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.