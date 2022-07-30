Губернатор Курской области заявил об обстреле ВСУ посёлка Тёткино Губернатор Курской области Старовойт: ВСУ обстреляли поселок Тёткино

Фото: МО Украины

Посёлок Тёткино в Курской области подвергся обстрелу со стороны ВСУ, сообщил в своём Telegram-канале глава региона Роман Старовойт. Он добавил, что ответным огнем огневая точка противника была подавлена. На данный момент, по словам Старовойта, пострадавших нет.

Сегодня со стороны Украины был обстрелян посёлок Тёткино Глушковского района. Ответным огнем наших военнослужащих огневая точка противника подавлена. По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности по разрушениям на данный момент уточняются, — написал губернатор.

25 июля Роман Старовойт сообщал о прицельных минометных обстрелах со стороны Украины села Алексеевка в Курской области. По его словам, огонь вёлся по вышке сотовой связи.

За день до этого губернатор продлил высокий уровень террористической опасности в Курской области до 8 августа. Он заявил, что за последние две недели в области не выявлено случаев диверсий и терактов, однако «ситуация на границе не позволяет расслабляться».