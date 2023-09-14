Стало известно о взрыве на одном из заводов корпорации «Ростех» Baza: на заводе корпорации «Ростех» в Курганской области прогремел взрыв

Фото: t.me/kurgan45mchs

На заводе военной техники корпорации «Ростех» в Курганской области прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Baza. По данным канала, пострадали два сотрудника предприятия, они получили различные ожоги и были госпитализированы.

Канал отмечает, что предварительной причиной взрыва стало нарушение техники безопасности во время сварочных работ по сборке топливных баков. При этом пожар, вспыхнувший на месте ЧП, был быстро потушен сотрудниками предприятия, пишет Baza.

Ранее сообщалось, что в Евпатории прогремел мощный взрыв. По словам местных жителей, он произошел в районе примыкающего к городу поселка Заозерное. При этом в Минобороны утро 14 сентября заявили о том, что 11 вражеских дронов было уничтожено силами противовоздушной обороны.

Недавно о ракетной атаке на Севастополь сообщил губернатор города Михаил Развожаев. Он рассказал о срабатывании системы ПВО, а также о возникновении пожара «не на гражданском объекте». Возгоранию был присвоен четвертый класс. Позднее Развожаев добавил, что в результате атаки ВСУ пострадали 24 человека. Министерство обороны России отметило, что в результате атаки ВСУ на Севастополь два корабля Черноморского флота получили повреждения. В ведомстве уточнили, что всего ВСУ выпустили десять крылатых ракет, они были запущены по судоремонтному заводу имени Орджоникидзе в Корабельной бухте Севастополя.