Женщина погибла при пожаре в административном здании Астрахани

Женщина погибла при пожаре в административном здании в Астрахани, сообщили ТАСС в региональном ГУ МЧС. По данным ведомства, пострадавшей стала 54-летняя женщина.

Погибла женщина 1969 года рождения, — уточнили в МЧС.

Ранее спасатели сообщили о локализации возгорания. Загоревшееся административное здание расположено в Советском районе Астрахани. Площадь пожара составила 400 квадратных метров. К тушению привлечены 67 спасателей и 16 единиц специальной техники.

Также в воскресенье, 17 декабря, стало известно о трех погибших во время пожара в Ижевске. В ходе борьбы с огнем были обнаружены тела 50-летнего мужчины, семилетней девочки и пятилетнего мальчика без признаков жизни. Мальчик был еще жив, но несмотря на усилия медиков, через час скончался. Еще пять человек — трое взрослых и двое детей успели эвакуироваться.

Накануне сообщалось, что пьяный житель Астрахани табуретом избил свою мать, а после запер ее в горящей квартире. Пенсионерка скончалась спустя несколько дней в больнице от сильных ожогов.

Накануне в Москве на Вятской улице загорелось кафе Slava недалеко от метро «Савеловская». Произошло частичное обрушение конструкций. Из заведения самостоятельно эвакуировались около 150 человек.