Стало известно о больших успехах российской армии в Запорожской области Рогов: ВС РФ взяли под контроль девять населенных пунктов в Запорожской области

Фото: МО РФ

Российские войска в ходе наступления в Запорожской области взяли под контроль девять населенных пунктов, ранее удерживаемых подразделениями ВСУ, сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. В эфире телеканала «Россия-1» он отметил, что в целом инициатива на линии фронта в районе Запорожья находится в руках солдат ВС РФ.

На линии боевого соприкосновения в Запорожской области инициатива в руках наших ребят. Малыми силами путем разведки боем из девяти населенных пунктов или выбит противник, или эти пункты взяты под оперативный контроль. Это достаточно большие успехи, — сообщил Рогов.

Ранее член ВГА Запорожской области отметил, что в результате ракетного удара ВСУ по железнодорожному мосту в поселке Светлодолинское пострадали девять мирных жителей. Он отметил, что два человека погибли, еще семь получили ранения. Рогов подчеркнул, что информация о последствиях удара еще не является окончательной, она уточняется и дополняется. В Минобороны эти сведения еще не комментировали.

Днем ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ нанесли намеренный ракетный удар по больнице в Новоайдаре в ЛНР из американской системы РСЗО HIMARS. По сведениям ведомства, в результате удара погибли 14 человек среди персонала и пациентов больницы, еще 24 получили ранения.