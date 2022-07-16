Спасатели ищут ребёнка в Приморье, где на дома сошёл грязевой сель

Фото: vk.com/mchspk

Спасатели в Приморье ведут поиски двухлетнего ребёнка после схождения грязевого селя на дома в посёлке Тимофеевка Ольгинского района. Сель с сопки Ключевая накрыл два частных дома, сообщает РИА Новости.

16 июля в 17:50 мск поступила информация, что из-за дождевых осадков произошел сход грязевых масс с сопки Ключевая на два частных жилых дома в поселке Тимофеевка в Ольгинском районе. К месту происшествия незамедлительно были направлены пожарные краевой противопожарной службы, — рассказал агентству начальник отдела информационного сопровождения оперативных событий ЦУКС ГУ МЧС России по Приморскому краю Майдар Сапкеев.

Прибывшие на место происшествия спасатели извлекли из очутившихся под селем домов пять человек. Госпитализирована одна женщина, идут поиски двухлетнего ребёнка.

Сейчас грязевой поток остановился, угрозы домам нет. К месту происшествия направлена тяжёлая техника.

Ранее сообщалось, что в Приморье пропала пятилетняя девочка, которая вышла из дома со знакомым ее матери в селе Новосысоевка. После этого о ней ничего не было слышно, ребенка разыскивали полицейские и волонтёры.