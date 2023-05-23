Спасатель МЧС погиб на учениях на полигоне в подмосковном Ногинске

Фото: otryad_centrospas/t.me

В подмосковном Ногинске во время учений на полигоне погиб 34-летний сотрудник отряда «Центроспас» МЧС России, сообщает ТАСС со ссылкой на ведомства. Спасатель упал с крыши учебно-тренировочного здания. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

23 мая 2023 года в ходе тренировки произошел несчастный случай — падение спасателя Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда МЧС России («Центроспас») с крыши учебно-тренировочного здания. В результате падения получил травмы, несовместимые с жизнью, — говорится в сообщении.

Погибший был спасателем второго класса и участвовал в ликвидации последствий ЧС.

Ранее стало известно, что двое рабочих скончались, предположительно, от отравления угарным газом в канализационном колодце в подмосковных Мытищах.

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