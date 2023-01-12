Советник Пушилина назвал потери ВСУ в Соледаре Советник Пушилина Гагин заявил об уничтожении пяти бригад ВСУ в Соледаре

Фото: Edgar GutiÃ�rrez/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинский военнослужащий

В Соледаре уничтожено около пяти бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил в эфире телеканала «Россия-1» военно-политический эксперт, советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, цифра потерь ВСУ может быть еще выше, так как не включает число иностранных наемников.

Там [в Соледаре] уничтожено порядка пяти бригад, эта информация достаточно объективна, но сама цифра по потерям, я думаю, несколько выше, потому что в эти потери не заложены наемники, которых там было достаточно много, — сказал он.

В ночь на 11 января российский предприниматель Евгений Пригожин сообщил, что город взят под контроль подразделениями ЧВК «Вагнер». Предприниматель уточнял, что город под контроль взяли именно бойцы ЧВК, другие части в штурме не участвовали. В Минобороны РФ заявили, что подразделения ВДВ блокировали Соледар с севера и юга. В ведомстве также сообщили об ударах ВКС по опорным пунктам противника.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец предположил, что взятие Соледара свидетельствует о переходе стратегической инициативы к российским войскам. По его словам, оставление Соледара стало большим моральным ударом для украинской армии.