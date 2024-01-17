Сотни авто оказались заблокированы на трассе в Ульяновской области

Фото: t.me/mchs_official

В Ульяновской области перекрыли движение на автотрассе Р-241, сообщили в областной Госавтоинспекции. Проезд всех видов транспортных средств ограничен из-за непогоды. Между тем, по данным Telegram-канала Mash, на дороге оказались заблокированными сотни автомобилей.

С 6 часов 30 минут (05:30 мск. — NEWS.ru) 17 января 2024 года введено временное ограничение движения для всех транспортных средств и автобусов на участке автомобильной дороги общего пользования федерального значения Р-241 Казань — Буинск — Ульяновск, подъезд к городу Самара с км 199+500 по км 218+743, — говорится в сообщении ГИБДД.

В ночь на 17 января на 223-м километре автодороги Р-241 образовался затор. Его протяженность составила два километра. Причиной стала грузовая фура, водитель которой из-за непогоды не справился с управлением и перекрыл движение другим транспортным средствам.

К месту затора прибыли спасатели МЧС России. Они объезжают участок затора на снегоходах и оказывают необходимую помощь. Также к месту направлен подвижный пункт обогрева.

По данным Mash, в экстренные службы обратились родители четверых детей, среди которых есть и шестимесячный ребенок, с жалобами на переохлаждение и температуру. Кому-то понадобились еда и подгузники.

Ранее Государственная компания «Автодор» рекомендовала водителям временно воздержаться от поездок по отдельному участку трассы М-12 «Восток», связывающей Москву и Казань. Это связано с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на участке 684–836-й км. Он проходит между населенными пунктами Канаш и Шали, расположенными в Чувашской Республике и Татарстане соответственно.