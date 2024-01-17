Россиян призвали отложить поездки по трассе М-12 «Восток» «Автодор» рекомендовал водителям отложить поездки по трассе М-12 из-за непогоды

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Государственная компания «Автодор» рекомендовала водителям временно воздержаться от поездок по отдельному участку трассы М-12 «Восток», связывающей Москву и Казань. По данным пресс-службы организации, это связано с неблагоприятными погодными условиями, сложившимися на участке 684–836-й км. Он проходит между населенными пунктами Канаш и Шали, расположенными в Чувашской Республике и Татарстане соответственно.

Водители, внимание! Из-за сложных погодных условий временно нет движения по М-12 «Восток» на участке 684–836-й км (от Канаша до Шали), — говорится в сообщении.

По данным Главного управления МЧС России по Республике Татарстан, 17 января на территории региона прогнозируется сильный ветер с порывами до 27 метров в секунду. Кроме того, в Татарстане ожидаются метель и сильный снег. В Чувашии скорость ветра может вырасти до 21 метра в секунду, прогнозируются сильные снегопады.

Как сообщалось ранее, мощный снежный циклон обрушился на Южно-Сахалинск. Из-за сильной метели были отменены вылеты нескольких авиарейсов, движение по четырем трассам было закрыто в целях обеспечения безопасности водителей. Отмечается, что в регионе была нулевая видимость.