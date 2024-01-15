Появилось видео последствий мощного снежного циклона на Сахалине

Мощный снежный циклон обрушился на Южно-Сахалинск. Из-за сильной метели в регионе почти нулевая видимость. В аэропорту отменены несколько рейсов на вылет и посадку, и закрыто движение по четырем трассам. Видео с последствиями непогоды опубликовало издание URA.RU в Telegram-канале.

МЧС Сахалинской области объявило экстренное предупреждение из-за порывистого штормового ветра и сильного ухудшения видимости из-за снегопадов. Жителей призвали не покидать населенные пункты без особой необходимости, а также отложить выезды на рыбалку и охоту. Граждан также предупредили о необходимости остерегаться обрыва проводов, падения деревьев и элементов конструкций.

Ранее мощный снегопад обрушился на Севастополь. По словам губернатора Михаила Развожаева, в ночь на 14 января выпала половина месячной нормы осадков. Для устранения последствий непогоды задействовали около 40 единиц техники и 80 рабочих.

Синоптик Александр Шувалов ранее сообщил, что с 15 января в Москве начнутся снегопады и отступят аномальные морозы. По его словам, над столицей установился циклон, который вызвал резкое потепление и понижение атмосферного давления. Температура воздуха не будет понижаться ниже -7 градусов.