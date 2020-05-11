Собянин призвал не бояться цифр по числу пациентов с коронавирусом в Москве

https://static.news.ru/photo/8a02c4d2-9398-11ea-9b0a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Чем быстрее будут выявлены случаи COVID-19, тем быстрее врачи начнут лечить заболевших. Именно поэтому не стоит бояться цифр по числу пациентов в столице. Об этом заявил мэр Сергей Собянин.

На совещании с президентом РФ Владимиром Путиным он пояснил, что за 20 дней медикам удалось нарастить в три раза объём тестирования на коронавирус.

Это позволило обеспечить раннюю выявляемость заболевших, карантинизацию и лечение их, в результате количество госпитализаций в Москве уже третью неделю остается стабильным и даже снижается. Мы не должны бояться количества вновь зарегистрированных, выявленных больных, наоборот, чем больше мы выявим людей этих, чем больше оттестируем, тем быстрее врачи им помогут, — цитирует Собянина РИА Новости.

Сейчас в мире COVID-19 заражены 4,1 млн человек, более 1,4 млн выздоровели. В России — 221 344 заболевших, 11 656 — за последние сутки. 39 801 человек выздоровел, 2009 умерли. В Москве 115 909 заболели, за последние сутки выявлено 6169 новых случаев коронавирусной инфекции, более 17 тысяч выздоровели, 1124 пациента не смогли справиться с болезнью.

Как писал NEWS.ru, ранее Собянин поблагодарил Путина за озвученные меры поддержки на фоне пандемии.