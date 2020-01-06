И.о. руководителя нижегородского следственного управления СКР Дмитрий Канонеров навестил в больнице 17-летнего Данилу Небогатова, который вместе со своим другом Сергеем Анучиным спас женщину от напавшего на неё рецидивиста. Также он встретился с матерью погибшего 18-летнего парня и поблагодарил за воспитание такого отважного сына.
Я учила его, чтобы не был трусом. Вообще он был добрый, помогал мне во всём, он один в семье, — цитирует РЕН ТВ Инну Анучину.
Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, обеим семьям Следственный комитет России будет оказывать поддержку, а сами герои — представлены в наградам.
Как писал NEWS.ru, 3 января друзья, гуляя по городу, заметили, что к женщине пристаёт неадекватный мужчина, пытаясь её ограбить. Они бросились на помощь, преступник достал нож и ударил одного их них прямо в сердце. Ранение оказалось смертельным, молодой человек скончался на месте. Его 17-летний друг получил несколько ранений и был госпитализирован. Нападавший арестован.