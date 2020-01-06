https://static.news.ru/photo/e0ad18d2-316e-11ea-a055-fa163e074e61_660.jpg Фото: nnovgorod.sledcom.ru

И.о. руководителя нижегородского следственного управления СКР Дмитрий Канонеров навестил в больнице 17-летнего Данилу Небогатова, который вместе со своим другом Сергеем Анучиным спас женщину от напавшего на неё рецидивиста. Также он встретился с матерью погибшего 18-летнего парня и поблагодарил за воспитание такого отважного сына.

Я учила его, чтобы не был трусом. Вообще он был добрый, помогал мне во всём, он один в семье, — цитирует РЕН ТВ Инну Анучину.

Как сообщается на сайте регионального СУ СК РФ, обеим семьям Следственный комитет России будет оказывать поддержку, а сами герои — представлены в наградам.

Как писал NEWS.ru, 3 января друзья, гуляя по городу, заметили, что к женщине пристаёт неадекватный мужчина, пытаясь её ограбить. Они бросились на помощь, преступник достал нож и ударил одного их них прямо в сердце. Ранение оказалось смертельным, молодой человек скончался на месте. Его 17-летний друг получил несколько ранений и был госпитализирован. Нападавший арестован.