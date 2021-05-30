Следователи возбудили уголовное дело из-за опрокидывания батута в Барнауле

https://static.news.ru/photo/f8b6fb12-c148-11eb-956e-96000091f725_660.jpg Фото: altai-krai.sledcom.ru

Следственное управление СКР по Алтайскому краю возбудило уголовное дело из-за опрокидывания надувного батута в Барнауле, в результате чего пострадали двое детей. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Дело возбуждено по статье ст. 238 УК РФ (оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Следователи работают на месте происшествия, опрашивают свидетелей инцидента.

В рамках расследования будут установлены причины, обстоятельства и виновники произошедшего, — говорится в сообщении.

Опрокидывание надувного батута, установленного у ТЦ «Район», произошло 30 мая. Причиной тому стал резкий порыв ветра. В результате обрыва строп двух девочек 2017 года рождения отбросило на трамвайные пути.

В Минздраве Алтайского края рассказали, что состояние пострадавших детей оценивается медиками как тяжёлое и крайне тяжёлое. Девочкам оказывается экстренная медицинская помощь, проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры.

По данным мэрии Барнаула, батут принадлежит индивидуальному предпринимателю, который арендует землю у ТЦ.