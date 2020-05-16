Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксирован в Приморье

https://static.news.ru/photo/cc23e868-9731-11ea-b53b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число пациентов с подтверждённым COVID-19 увеличилось в Приморском крае на 87 человек за сутки.

Таким образом, общее число заражённых в регионе сейчас составляет 1197 человек. Губернатор края Олег Кожемяко заявил, что наступившие выходные дни будут решающими и исходя из прироста больных, можно будет принять решение о постепенном ослаблении введённых из-за пандемии ограничений или их сохранении в прежнем объёме, передаёт ТАСС.

Наиболее значительный прирост зафиксирован в Находке, Уссурийске, Арсеньеве, Партизанске и Партизанском районе. По мнению главы региона, причиной скачка стало несоблюдение режима самоизоляции во время майских праздников. Кожемяко планирует распорядиться об усилении контроля за соблюдением санитарных мер в регионе, особенно в транспорте.

Как писал NEWS.ru ранее, среди заболевших коронавирусом жителей Приморья всё больше маленьких детей, сообщили в правительстве края. Сейчас в детском инфекционном госпитале находится 31 ребёнок, 27 из них уже диагностировали коронавирус.