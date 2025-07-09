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09 июля 2025 в 18:58

СК показал работу следователей на месте падения дронов в Курске

Следственный комитет показал кадры работы специалистов на пляже Курска

ВС РФ ВС РФ Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Следственный комитет России обнародовал кадры работы следователей на пляже в Курске после атаки дронов ВСУ. На видео попали тела погибших и воронка со следами гари.

На кадрах сотрудник СК с фонариком осматривает место происшествия и обломки дронов. Предположительно, среди них обнаружили двигатель одного из БПЛА.

Ранее кадры с последствиями атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на пляж «Городской» в Курске продемонстрировал телеканал РЕН ТВ. На видео показаны фрагменты разрушенной инфраструктуры и воронка от удара БПЛА. В результате атаки погибли три человека, еще 10 получили ранения и травмы.

До этого стало известно, что на пляже начались восстановительные работы.

Председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что теракты Киева может остановить введение смертной казни за военные преступления. По его словам, власть украинского президента Владимира Зеленского должна быть смещена.

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