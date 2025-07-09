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09 июля 2025 в 16:58

Появились новые кадры с атакованного ВСУ курского пляжа

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Телеканал РЕН ТВ продемонстрировал в эфире кадры с последствиями атаки беспилотников Вооруженных сил Украины на пляж «Городской» в Курске. На видео показаны фрагменты разрушенной инфраструктуры и воронка от удара БПЛА. В результате атаки погибли три человека, еще 10 получили ранения и травмы.

Одна из пострадавших в результате атаки сообщила телеканалу, что сперва услышала звуки сирены, после чего раздалось характерное для дронов жужжание. По ее словам, затем она услышала в районе пляжа громкий хлопок. Люди, оказавшиеся рядом, помогали друг другу чем могли, добавила она.

Ранее в Сети появились кадры с моментом атаки украинских дронов на курский пляж. Каждый беспилотник нес по пять килограммов пластита, утверждают авторы канала. В Минобороны не комментировали эту информацию.

До этого стало известно, что в Курске на пляже «Городской» начались восстановительные работы после атаки Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба областного правительства. Администрация региона опубликовала кадры, на которых видны части прилетевшего БПЛА и воронка от удара.

Тем временем председатель комиссии Общественной палаты РФ Владимир Рогов заявил, что теракты Киева может остановить введение смертной казни за военные преступления. По его словам, власть украинского президента Владимира Зеленского должна быть смещена.

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