СК начал проверку после гибели ребёнка под колёсами трактора в Карелии

Дайджест главных, значимых и резонансных региональных событий.

Татарстан

Замминистра спорта Татарстана обвиняют в причинении ущерба федеральному бюджету на 7 млн рублей, пишет inkazan.ru . Его и ещё нескольких сотрудников Минспорта республики подозревают в злоупотреблении должностными полномочиями во время реализации нацпроекта «Демография».

Башкирия

В Уфе закрыли опасный для детей частный детский сад. Как пишет Mkset , здание учреждения не соответствует требованиям пожаробезопасности и санитарно-эпидемиологическим требованиям.

Нижегородская область

В Нижнем Новгороде градозащитники борются против сноса 30 странных домов, пишет newsnn.ru . Однако в городской мэрии рассказали, что все представленные аварийные многоквартирные дома не являются объектами культурного наследия.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Удмуртия

В Удмуртии продолжает расти число больных коронавирусом. Как пишет udm-info.ru , власти связывают это с увеличением количества тестирований, однако, по данным журналистов, с начала волны число суточных тестов практически не выросло.

Ростовская область

В Ростовской области 22-летнего парня увезли в реанимацию с проломленным черепом после упражнений на новом уличном турнике, пишет rostovgazeta.ru . В процессе упражнений перекладина проломилась.

Приморье

В Приморье женщины подрались из-за пяти тысяч рублей, пишет vostokmedia.com . Потерпевшая снимала деньги у банкомата, когда сзади подошла девушка и попыталась выхватить купюры. Завязалась драка, после которой грабительница сбежала с добычей.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Омская область

Омский тиктокер Алексей Дудоладов, прославившийся своей жалобой губернатору на плохой деревенский Интернет, снова попытался привлечь внимание властей к отсутствию связи в некоторых населённых пунктах. Как пишет gorod55.ru , он посетил село Карбыза Муромцевского района и выяснил, что поймать «палочки» не удаётся даже с самой высокой точки.

Оренбургская область

Чиновник из Соль-Илецка оплатил свой штраф из бюджетных средств. Как пишет 56orb.ru , его привлекли к административной ответственности как должностное лицо. Оплачивать штраф в 15 тысяч рублей из своих денег мужчина не захотел, поэтому попросил бухгалтера подготовить платёжные документы и сообщить код из смс-сообщения. Подчинённая выполнила просьбу, не зная о преступных намерениях.

Карелия

Следственный комитет начал проверку после гибели ребёнка под колёсами трактора в Карелии. Как сообщает karelinform.ru , водитель снегоуборочной техники расчищал улицу и при движении задним ходом наехал на восьмилетнюю девочку. Ребёнок умер на месте происшествия.

Тюменская область

В Тюменской области на 88% увеличилось число киберпреступлений. Как сообщает nashgorod.ru , эксперты объясняют рост пандемией коронавируса. Чаще всего мошенники звонят и представляются сотрудниками банка, навязывают фальшивые финансовые услуги, рассказывают о несуществующих выигрышах или взломах соцсетей.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Хабаровский край

В Хабаровском крае модернизируют первичное звено здравоохранения. Как сообщает transsibinfo.com , регион в течение трёх лет будет получать по 1,269 миллиарда рублей в год. На эти деньги планируют построить семь ФАПов и одну амбулаторию, а также реконструировать корпус хабаровской городской больницы № 10.

Ставропольский край

Учительница на Ставрополье несколько часов игнорировала жалобы школьника на ушиб головы. Как пишет newstracker.ru , мальчик на перемене получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга. На уроке он трижды пожаловался на плохое самочувствие, но педагог ему не поверила. Родителям позвонили лишь спустя два часа, когда мальчику понадобилась срочная помощь врачей.

Челябинская область

Жители Магнитогорска «затравили» в Интернете журналистку из-за странного ответа Путину про смог, пишет «Курс дела» . Женщина во время пресс-конференции с президентом заявила, что магнитогорцы часто путают туман с выбросами. Такой ответ вызвал негодование среди горожан. По их словам, люди задыхаются от смога и страдают от аллергий, и явно отличили бы вредные выбросы от тумана.

ХМАО

В Нижневартовске распространяется информация о закрытии региона на карантин, пишет muksun.fm . В мэрии говорят, что сообщения о закрытии округа являются фейком. Официально такого распоряжения не выходило. На данный момент в ХМАО действует режим обязательной самоизоляции для некоторых категорий граждан, который продлится до 31 декабря.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Волгоградская область

На волгоградском заводе 200-килограммовый крюк крана обрушился на рабочего, пишет novostivolgograda.ru . 41-летний монтажник получил тяжёлые переломы. Пострадавший был незамедлительно госпитализирован. Машинист крана пояснил, что к инциденту привела неизвестная неисправность, возможно, отказ оборудования.

Свердловская область

В Нижнем Тагиле после смерти пациентки от COVID-19 в ЦГБ № 1 начата проверка. Как пишет издание tagilcity.ru , 44-летняя женщина была доставлена из Качканара на скорой. Её положили в палату только через сутки, так как пришлось ожидать очереди на КТ и потом ещё несколько часов в приёмном покое. КТ показала, что у пациентки выявлено 80% поражение легких. Родственники женщины рассказали, что в палате больницы кислород не был подведён к каждой кровати, а потому больным приходилось ходить к оборудованию самостоятельно и дышать по очереди. В итоге через несколько дней женщина скончалась.

Ленинградская область

Роспотребнадзор считает, что Петербург вышел на плато по заболеваемости коронавирусом, пишет newia.ru . Ситуация в городе остаётся напряженной. Нагрузка на систему здравоохранения в также продолжает оставаться предельной. Свободных коек для пациентов с коронавирусом и пневмониями почти не осталось. Однако число заболевших вот уже несколько дней держится около 3700 за сутки.

Хакасия

Растущая в Хакасии сосна вошла в топ-5 самых старых деревьев России, сообщает newkhakasiya.online . Дерево, возраст которого составляет 753 года, растёт в Орджоникидзевском лесничестве. Сосна наряду с двумя дубами, лиственницей и ещё одной сосной является претендентом на присуждение статуса памятника живой природы.

Сибирь

Строительство новых автовокзалов в Новосибирске отменили в 2021 году на фоне пандемии коронавируса, пишет atas.info . В городе на данный момент работает лишь один автовокзал — на Гусинобродском шоссе. Планы по строительству новых транспортно-пересадочных узлов на 2021 годы пришлось изменить из-за кризиса. Из-за ограничительных мер много рейсов в этом году было сокращено, а некоторые направления и вовсе закрыты.