Синоптик рассказала, когда в Москве пройдёт последний снег

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице пройдёт последний снег и когда он начнёт таять.
По её словам, 22 марта в городе начался «последний значимый снег». Местами выпадет до сантиметра осадков, а слабый снег будет идти и ночью с 22 на 23 марта. В последующие дни синоптики не ждут осадков и прогнозируют повышение температуры.
К концу недели ночная температура будет уже слабоположительная, порядка 0, может быть, +2 градуса, а дневная — около +6 градусов, — подчеркнула она.
Одновременно начнёт таять снег. В день будет исчезать примерно 3-4 сантиметра осадков,
Модели показывают, что такая относительно тёплая погода с дневной температурой уже порядка +6... +7 градусов и ночной слабоположительной температурой сохранится в Москве и в самых первых числах апреля. Если у нас и будут осадки, то это уже будет дождь, — заключила Позднякова.
Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов.