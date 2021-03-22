Синоптик рассказала, когда в Москве пройдёт последний снег

https://static.news.ru/photo/0e0c11b0-8b3d-11eb-8827-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице пройдёт последний снег и когда он начнёт таять.

По её словам, 22 марта в городе начался «последний значимый снег». Местами выпадет до сантиметра осадков, а слабый снег будет идти и ночью с 22 на 23 марта. В последующие дни синоптики не ждут осадков и прогнозируют повышение температуры.

К концу недели ночная температура будет уже слабоположительная, порядка 0, может быть, +2 градуса, а дневная — около +6 градусов, — подчеркнула она.

Одновременно начнёт таять снег. В день будет исчезать примерно 3-4 сантиметра осадков, передаёт «Москва 24».

Модели показывают, что такая относительно тёплая погода с дневной температурой уже порядка +6... +7 градусов и ночной слабоположительной температурой сохранится в Москве и в самых первых числах апреля. Если у нас и будут осадки, то это уже будет дождь, — заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов.