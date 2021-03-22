16+

Рубрики

Медиа

Архив

Регионы

Синоптик рассказала, когда в Москве пройдёт последний снег

21:32, 22 марта 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, когда в столице пройдёт последний снег и когда он начнёт таять.

По её словам, 22 марта в городе начался «последний значимый снег». Местами выпадет до сантиметра осадков, а слабый снег будет идти и ночью с 22 на 23 марта. В последующие дни синоптики не ждут осадков и прогнозируют повышение температуры.

К концу недели ночная температура будет уже слабоположительная, порядка 0, может быть, +2 градуса, а дневная — около +6 градусов, — подчеркнула она.

Одновременно начнёт таять снег. В день будет исчезать примерно 3-4 сантиметра осадков, передаёт «Москва 24».

Модели показывают, что такая относительно тёплая погода с дневной температурой уже порядка +6... +7 градусов и ночной слабоположительной температурой сохранится в Москве и в самых первых числах апреля. Если у нас и будут осадки, то это уже будет дождь, — заключила Позднякова.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в регионах Центрального федерального округа (ЦФО) взрыва весеннего тепла не предвидится как минимум до конца марта. При этом температура днём всё же не будет опускаться ниже нуля градусов.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео