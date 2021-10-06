Синоптик предупредила об аномально высоком давлении в Москве 6 октября

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 67 регионах России. Несколько дней назад увеличение числа инфицированных COVID-19 наблюдалось в 56 регионах. С начала сентября рост составил почти 31%. Об этом сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании президента России Владимира Путина с членами правительства. Трансляцию вели федеральные телеканалы.

Как и прогнозировалось, с началом осенне-зимнего сезона эпидемиологическая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекции осложнилась, — сказала она. Голикова отметила: чтобы достичь коллективного иммунитета в России, надо первично привить ещё...