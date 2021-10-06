Синоптик предупредила об аномально высоком давлении в Москве 6 октября
Евгений Бугров
Евгений Бугров
08:19, 06 октября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Елена Волосюк заявила, что в Москве 6 октября будет облачная погода без осадков, воздух прогреется до плюс 13 градусов. При этом атмосферное давление окажется аномально высоким, отметила синоптик в беседе с РИА Новости.
Атмосферное давление аномально высокое. В течение дня оно существенно меняться не будет и составит 768 миллиметров ртутного столба, что на 20 единиц выше нормы, — пояснила синоптик.
Она добавила, что ветер будет юго-восточным со скоростью 2–7 метров в секунду.
Максимальная температура воздуха плюс 11–13, в Подмосковье — плюс 7–12 градусов, — подчеркнула Волосюк.
Ранее стало известно, что в Москве и остальной Центральной России установится солнечная погода с температурой до +12. Старое бабье лето пообещал жителям региона ведущий сотрудник Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец. По его словам, также в столичном регионе стоит ожидать слабого ветра переменных направлений.