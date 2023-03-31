Сибиряк заживо сжег экс-супругу, застав ее с новым мужчиной

Фото: СУ СКР по Бурятии

Место происшествия

В Бурятии мужчина заживо сжег бывшую жену, застав ее с новым мужчиной, сообщает KP.RU. Ревнивец поджог дом, в котором находилась его экс-супруга, подпер входную дверь и сбежал. В результате происшествия погиб и бывший тесть злоумышленника, который проживал вместе со своей дочерью.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц, совершенное общеопасным способом), — сообщили в СУ СКР по Бурятии.

Трагедия произошла 30 марта в селе Итанца Прибайкальского района. Обвиняемый пришел к своей бывшей жене, у которой в тот момент в гостях находился другой мужчина. 30-летнего сибиряка это привело в ярость, из-за чего он решился на преступление и совершил поджог. Женщина заживо сгорела в пожаре, тогда как ее новый возлюбленный успел спастись, выбравшись через окно. Его доставили в больницу с ожогами. Позднее спасатели обнаружили в сгоревшем здании тело отца погибшей.

На данный момент злоумышленник задержан. Его допрашивают полицейские, после чего будет решен вопрос о его заключении под стражу.

Ранее в Омске мужчина из ревности облил спиртом свою сожительницу и поджег. Спустя неделю женщина скончалась в больнице от полученных ожогов. Подозреваемый задержан, им оказался ранее судимый 35-летний местный житель.