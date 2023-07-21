SHOT: ВСУ сбросили бомбу на железную дорогу под Брянском

Фото: Vyacheslav Madiyevskyy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооружённые силы Украины

Telegram-канал SHOT со ссылкой на источники сообщает, что украинский беспилотник сбросил боеприпас на железнодорожную подстанцию в Суземском районе Брянской области. По информации канала, прогремел взрыв, в результате которого было повреждено трансформаторное оборудование. Пострадавших нет. Минобороны России эту информацию не комментировало.

По данным SHOT, атака на ж/д объект произошла в ночь на 20 июля вблизи поселка Холмечи Суземского района Брянской области. В публикации говорится, что взрыв на путях не привел к задержке поездов, оборудование на тяговой подстанции починили в короткие сроки.

Накануне SHOT сообщил, что ВСУ попытались нарушить работу сотовой связи в приграничном районе Брянской области. По информации канала, с этой целью они атаковали вышку, задействовав беспилотник со взрывным устройством. По данным SHOT, дрон достиг цели, влетев в вышку сотовой связи, однако заряд не сдетонировал. В итоге БПЛА рухнул на землю. В Минобороны РФ не комментировали эту информацию.

До этого Telegram-канал Mash сообщил, что ВСУ обстреляли из ствольной артиллерии ЛЭП в брянском селе Чуровичи. По сведениям канала, прогремело не менее шести взрывов, несколько снарядов упали рядом с жилыми домами. В Минобороны не комментировали данную информацию.