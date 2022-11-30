SHOT: мужчина призывал граждан поджечь военкомат в Свердловской области

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Мужчина призывал граждан поджечь военный комиссариат в Ирбите Свердловской области, сообщил Telegram-канал SHOT. По данным канала, он рассказывал в соцсетях, что существует множество способов безопасно и безнаказанно совершить поджог.

По информации SHOT, 25-летний Никита Шориков под ником Мистер_замес разместил в одном из Telegram-каналов сообщение, в котором призвал местных жителей бросить «коктейль Молотова» в окна военкомата. По мнению мужчины, устроить пожар в учреждении «проще в разы, чем в Москве», поскольку в Ирбите установлено мало камер.

После этого подстрекателя задержали, он дал признательные показания. Сейчас Шориков находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности». Шорикову грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее Игринский районный суд в Удмуртии приговорил 48-летнего учителя из Подмосковья Илью Фарбера к трем годам и двум месяцам колонии строгого режима за поджоги военкоматов. Кроме того, ему полагается выплатить штраф в размере 2,66 млн рублей. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога из хулиганских побуждений).

С 24 февраля по России прокатилась целая волна атак на военкоматы. Эксперты полагают, что, скорее всего, речь идет не об организованном подполье, а об одиночках.