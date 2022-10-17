SHOT: в Бурятии военкомат забросали «коктейлями Молотова»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

В России совершена очередная попытка поджога военкомата. На этот раз здание комиссариата забросали «коктейлями Молотова» в Бурятии, сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в селе Мухоршибирь рано утром 17 октября. Неизвестный злоумышленник забросил на крышу военкомата две бутылки с зажигательной смесью. В результате незначительно обгорели стены на площади примерно в 2 кв.м. В остальном здание не пострадало.

Ведутся поиски поджигателя. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье об умышленном повреждении имущества.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Щелково военкомат попытались поджечь во второй раз. Бутылка с зажигательной смесью попала в окно на первом этаже, в результате в одном из кабинетов возник пожар. Предыдущая попытка имела место в мае.

После начала боевых действий на Украине по стране прокатилась волна атак на военкоматы. NEWS.ru писал, что нередко исполнители преступлений являются людьми с кардинально противоположными взглядами: среди них встречаются как неонацисты, так и анархисты и антифашисты.