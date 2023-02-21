SHOT: Сотрудника Третьяковки задержали за подготовку теракта SHOT: в Калининграде сотрудник Третьяковки собрал взрывное устройство

Фото: НАК

Telegram-канал SHOT сообщил, что сотрудник Третьяковской галереи собирал самодельное взрывное устройство (СВУ) на съемной квартире в Калининграде. Предварительно, он готовил теракт.

SHOT сообщил, что силовики задержали 32-летнего арендатора одной из квартир, которую он снял пару недель назад. По данным канала, мужчина собрал взрывное устройство из миномётной мины и фаустпатрона времен ВОВ. Как передает канал, соседи заявили, что мужчина критиковал спецоперацию и высказывал поддержку Украине.

1 февраля ФСБ сообщила о задержании трех человек в Свердловской области, готовивших теракты на объектах железнодорожной инфраструктуры. В ведомстве установили, что злоумышленники действовали по заданию украинских радикалов, обещавших денежное вознаграждение.

Ранее стало известно, что ФСБ за два месяца обнаружила 93 подпольных оружейника в 38 регионах России. Всего было изъято 253 единицы огнестрельного оружия как российского, так и иностранного производства. Спецмероприятия проводились в ноябре — декабре 2022 года.