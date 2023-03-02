SHOT: из-за летающего объекта в Выборге ночью объявили сигнал «Режим»

Фото: shutterstock

Telegram-канал SHOT сообщает, что в ночь на 2 марта из-за неопознанного летающего объекта в небе над Выборогом объявляли сигнал «Режим», предполагающий требование покинуть воздушное пространство РФ. По информации канала, ПВО зафиксировала «воздушную цель» на высоте семь тысяч метров.

SHOT пишет, что объект двигался со скоростью 200 км/ч. Источник канала предполагает, что ПВО в Ленинградской области могла среагировать на редкое астрономическое явление: сближение Венеры и Юпитера.

Telegram-канал AVIAINCIDENT пишет, что инцидент произошел 28 февраля. По информации канала, дежурный ПВО «КАРОНИТ» сообщил, что в районе поселка Прибылово была обнаружена неопознанная цель. ЭВС рейса SDM6330 в данном районе не наблюдал никаких объектов. Уточняется, что в 22:05 сигнал «Режим» снят.

28 февраля воздушное пространство над Пулково закрыли после сообщений о неопознанном летающем аппарате. Был введен план «Ковер», который используется в исключительных случаях и требует немедленной посадки или вывода из этого района всех воздушных судов, находящихся в воздухе, за исключением военных и спасательных. В небо были подняты истребители, предположительно, Су-35 и МиГ-31. В Минобороны объяснили инцидент тренировкой ПВО Западной зоны.