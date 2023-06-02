Школьник получил ожоги третьей степени во время приготовления шашлыка В Новосибирской области школьник получил ожоги во время приготовления шашлыка

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

В Купино Новосибирской области 13-летний школьник пострадал во время приготовления шашлыка. Ребенок получил ожоги из-за воспламенившегося мангала. Мальчик был госпитализирован с ожогами второй и третьей степени 30% тела, сообщает «МК в Новосибирске» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Как уточняет издание, пострадавший решил, что угли погасли после приготовления сосисок, и начал заливать в мангал жидкость для розжига. Мангал воспламенился, из-за чего на ребенке загорелась одежда. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Спасатели напоминают, что поливать розжигом тлеющие угли ни в коем случае нельзя. Сотрудники МЧС реагируют на десятки подобных случаев ежедневно.

В Санкт-Петербурге ранее годовалый младенец выпил средство для мытья ванн, пока его мать отвлеклась. Ребенка госпитализировали с химическими ожогами рта и глотки. По факту произошедшего проводится проверка.

До этого в Санкт-Петербурге в психоневрологическом детском доме трехлетняя девочка обожглась кипятком. Пострадавшая была доставлена в больницу только спустя десять дней. Все это время воспитанницу якобы пытались лечить самостоятельно. По предварительным данным, пострадавшая получила травму из-за недосмотра 55-летней медсестры.