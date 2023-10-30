Школьник лишился пальцев из-за находки в мусорном контейнере Под Хабаровском подросток лишился двух пальцев из-за запала гранат в мусорке

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В поселке Эльбан Хабаровского края 14-летний школьник лишился двух пальцев, когда нашел на мусорке запалы для гранат, передает региональное управление МВД. Полицейские в итоге задержали 72-летнего пенсионера, который и выбросил в общий мусорный бак боеприпасы. После допроса его отпустили домой под подписку о невыезде.

От сотрудников полиции мужчина узнал, что в этот же день во время прогулки 14-летний школьник нашел выброшенные им предметы и один из запалов сработал в руках несовершеннолетнего. В результате происшествия подросток был госпитализирован с ампутацией двух пальцев, — сообщили в полиции.

Мужчина пояснил, что ящик с боеприпасами нашел девять лет назад. Сам ящик он использовал в хозяйственных нуждах, а боеприпасы нашел при недавней уборке в доме. Он посчитал, что при вывозе мусора из контейнера банку с содержимым утилизируют вместе с остальными отходами.

Ранее мальчик из Славянска-на-Кубани лишился двух пальцев, после того как решил поиграть с запалом от гранаты в огороде. Ребенок нашел взрывоопасное устройство в тумбочке у отца, который оставил себе деталь на память. Мальчик обнаружил устройство, когда вогнал занозу в палец и искал, чем обработать рану. Ребенок, уверенный в том, что нашел муляж, забрал его с собой и ушел в огород, где и произошел взрыв.