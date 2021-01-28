Севастополь с 1 февраля разрешает работу кафе и ресторанов

https://static.news.ru/photo/a705ce1c-6156-11eb-a8f7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Власти Севастополя с 1 февраля снимают некоторые ограничения, введённые из-за распространения коронавирусной инфекции. Соответствующее решение принято на заседании регионального оперативного штаба.

С 1 февраля предлагается разрешить заведениям общепита вернуться к обычному режиму работы — без временных ограничений, но с соблюдением всех правил Роспотребнадзора. Будут разрешены корпоративы и торжества, но с ограничением численности участников до 15 человек, — цитирует РИА Новости губернатора Севастополя Михаила Развожаева.

С февраля также заработают театры, кинотеатры и музеи с заполнением помещений на 30%. Гостиницы смогут принимать постояльцев без справок об отсутствии коронавируса. Экскурсии на открытом воздухе разрешается проводить без ограничений количества участников, а в закрытых помещениях — не более 30% от вместимости зала. С 1 февраля позволяется организовывать спортивные мероприятия со зрителями на открытом воздухе при заполнении не более 50% трибун, а в закрытых помещениях — 30%.

Власти Севастополя отменяют обязательную самоизоляцию для людей старше 65 лет. С 1 февраля это требование будет носить лишь рекомендательный характер.

Другие ограничения — социальная дистанция, масочный режим — продлеваются до 10 февраля.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин 27 января объявил о снятии в столице ряда ограничений, связанных с коронавирусом. Барам, клубам, предприятиям общественного питания и прочим организациям, оказывающим услуги в сфере отдыха и развлечений, разрешено работать по ночам.

Между тем президент Федерации рестораторов и отельеров РФ Игорь Бухаров заявил, что сфера общепита больше страдает от падения спроса со стороны россиян, чем от запрета работать по ночам. Он отметил, что в настоящее время люди не готовы ходить в рестораны с тем же энтузиазмом, что и раньше, писал NEWS.ru.