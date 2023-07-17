Сенатор Цеков призвал жестко ответить на атаку Крымского моста

Фото: Сергей Мальгавко/ТАСС

Украина выбрала путь террористических атак на территории России, и Киев говорит об этом в открытую на самом высоком уровне, так сенатор от Крыма Сергей Цеков прокомментировал для NEWS.ru ЧП на Крымском мосту, произошедшее в ночь на 17 июля, при котором погибли два человека и была ранена несовершеннолетняя девочка. Он убежден, что отвечать на такие действия необходимо максимально жестко.

Все это весьма печально. Это показывает, что Украина выбрала путь террористических атак на территории РФ. <...> Я за максимальную жесткость в этих ответах. Какой она будет — посмотрим, — сказал Цеков.

Ранее Telegram-канал «Mash на волне» сообщал, что в районе трех часов ночи на Крымском мосту раздался взрыв, а в 03:20 произошел еще один. После этого движение было перекрыто. Утверждается, что два пролета переправы повреждены. Канал утверждает, что пролет моста в сторону Тамани разрушен, еще один, в направлении Керчи, просел. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков подтвердил гибель мужчины и женщины в результате ЧП на переправе.

«РБК-Украина» со ссылкой на источники ранее сообщила, что атака на Крымский мост стала спецоперацией военно-морских сил ВСУ и СБУ. По данным издания, объект был атакован с применением беспилотных летательных аппаратов. Источник добавил, что реализовать атаку было сложно.