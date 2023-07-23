В Чите семиклассница отбила восьмилетнюю сестру у похитителя

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Чите 14-летняя девочка отбила младшую сестру у похитителя, сообщает Telegram-канал SHOT. Уточняется, что злоумышленник скрылся с места преступления, а соседи вызвали полицию. После случившегося возбудили уголовное дело по статье «Покушение на похищение несовершеннолетнего», подозреваемый находится в розыске.

По сообщению канала, девочка гуляла со своей восьмилетней сестрой во дворе. После того, как она отвлеклась, к младшей подошел неизвестный мужчина, который звал ее в свою машину и обещал показать котенка. Когда ребенок отказался, он стал тащить ее силой, она закричала. Старшая сестра сразу прибежала и начала бить похитителя, после чего он скрылся.

Ранее стало известно, что спустя пять дней поисков пропавшего в Алтайском крае 13-летнего мальчика нашли мертвым, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева. По ее словам, специалисты устанавливают детали происшествия.

До этого в городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка. Пока родители одевали трехлетнего брата девочки, к ней подошел мужчина и увел в неизвестном направлении. Их засекли камеры в магазине «Господин Ростов», где злоумышленник купил себе пиво, а ребенку сладости. Вечером 18 июля девочку нашли. Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девочки.