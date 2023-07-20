Пропавшего в Алтайском крае 13-летнего мальчика нашли мертвым в реке

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спустя пять дней поисков пропавшего в Алтайском крае 13-летнего мальчика нашли мертвым, сообщила старший помощник руководителя регионального управления Следственного комитета России Людмила Рязанцева. По ее словам, которые приводит РИА Новости, специалисты устанавливают детали происшествия.

Мальчик погиб, его обнаружили мертвым в реке. О причинах смерти пока говорить рано, так как назначены необходимые экспертизы. Расследование уголовного дела, возбужденного по статье "Убийство", продолжается, — рассказала Рязанцева.

Масштабные поиски на Алтае развернули 15 июля после того, как в Бийске пропал 13-летний школьник. Прежде мальчик из дома никогда не уходил. К поискам подключились полицейские, спасатели и волонтеры.

Ранее в городе Шахты Ростовской области пропала шестилетняя девочка. Пока родители одевали трехлетнего брата девочки, к ней подошел мужчина и увел в неизвестном направлении. Их засекли камеры в магазине «Господин Ростов», где злоумышленник купил себе пиво, а ребенку сладости.

К поискам несовершеннолетней привлекли кинологов, полицию и волонтеров. Вечером 18 июля девочку нашли. Впоследствии правоохранительные органы задержали подозреваемого в похищении девочки. По данным СМИ, тот уже отбывал уголовное наказание за изнасилование.