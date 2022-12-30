Самолет совершил экстренную посадку в Южно-Сахалинске из-за задымления

Следовавший из Хабаровска в Петропавловск-Камчатский самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Южно-Сахалинска, сообщили журналистам ТАСС в пресс-службе территориального управления МЧС. Борт решили посадить из-за задымления в салоне. В самолете находились 112 человек, все они были эвакуированы. Двум пассажирам стало плохо, одной женщине потребовалась помощь медиков.

В 13:15 (05:15 мск) 30 декабря поступила информация о том, что пассажирский самолет «Аэробус А-319» (рейс авиакомпании «Аврора» HZ 5684), следующий маршрутом Хабаровск — Петропавловск-Камчатский, готовится совершить аварийную посадку в аэропорту города Южно-Сахалинска по причине задымления в салоне. На борту находятся 112 человек. По сообщению системы 112, на борту двум пассажирам стало плохо, требуется медицинская помощь, — рассказали в МЧС.

Представители экстренных служб заметили, что сам самолет не имеет технических неисправностей. Задымление произошло из-за возгорания зарядного устройства, которым пользовался один из пассажиров. Сейчас салон воздушного судна проветривается.

Одна пассажирка отказалась от госпитализации после острой реакции на стресс. Всех граждан, находившихся на борту, эвакуировали. Рейс планируют возобновить в 19:00 по местному времени (11:00 мск). Самолет перевозчик менять не собирается.

Ранее в Екатеринбурге совершил вынужденную посадку самолет, летящий по маршруту Москва — Иркутск. По словам очевидцев произошедшего, у одной из пассажирок рейса начались преждевременные роды.