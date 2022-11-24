Самолет из Владивостока отправился на экстренную посадку в Приамурье

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Самолет авиакомпании S7, следовавший по маршруту из Владивостока в Новосибирск, развернулся над Амурской областью и следует на посадку в аэропорт Благовещенска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аэропорта. По имеющимся данным, причиной стало плохое самочувствие одного из пассажиров.

Борт летит к нам на запасной аэродром. Причина — одному из пассажиров стало плохо, — рассказали в пресс-службе.

Пресс-служба аэропорта Владивостока также подтвердила данные о смене маршрута воздушного судна. При этом причины происходящего там не назвали.

Ранее сообщалось, что командир Boeing, выполняющего рейс из Новокузнецка в Санкт-Петербург, скончался на борту самолета в аэропорту Омска. Решение о вынужденной посадке принял второй пилот, однако командир корабля скончался до приезда скорой помощи.

В мае пассажир самолета, летевшего из Баку в Минск, умер через восемь минут после экстренной посадки в аэропорту Самары. В СКР заявили, что у 63-летнего мужчины было неизлечимое заболевание. После приземления его доставили в здание аэровокзала, где уже ждали медики. Однако врачи не сумели спасти пациента.